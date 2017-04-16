أخبار مصر- سماء المنياوي

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عن فتح باب التقدم لحجز عدد 110 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح لأبناء مطروح والمقيمين بها.

وأوضحت نبوية صبحى مدير إسكان محافظة أنه تم تحديد الشروط والضوابط المنظمة للتقدم علي حجز الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح ” ثلاثة غرف – غرفتين”، علي ان يكون الاعلان لمدة اسبوع بدءا من اليوم الاحد الموافق 16 / 4 /2017 ويتم فتح باب تلقي الطلبات عقب نهاية اسبوع الاعلان اعتبارا من يوم الاحد الموافق 23 /4/2017 لمدة 15 يوم وهي ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام،و أن يكون المتقدمين من أبناء المركز المقام فيه الوحدات السكنية والمقيمين بها إقامة دائمة ،وألا يكون المتقدم قد سبق التخصيص له أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أياً كان نوعها أو للأسرة ” الزوج / الزوجة ” سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير .

واضافت مدير ادارة صندوق الإسكان بمطروح أنه من ضمن الشروط أيضا أن يكون المتقدم من أبناء مطروح، أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمسة عشر عاماً للأعمال الحرة وعشرة سنوات للعاملين بالدولة علي أن يتم أرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة ،و ألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية أخري بدائرة المحافظة ، وأن طلب الحجز ” طلب واحد فقط للأسرة سواء كان ” زوج / زوجــــة

وأوضحت نبوية صبحى أنه يشترط كذلك ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء أو عداد مياه تخص وحدة سكنية أو منزل أو أملاك وعقارات سكنية باسمة أو باسم الزوجة حتى ، ولا يتم التنازل عنها لأي شخص آخر إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التقديم علي التنازل ، وفى حالة تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة،و لا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير، وفي حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فوراً بالطرق الإدارية ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلي القضاء .

وأشارت مدير صندوق الإسكان بمطروح أنه على من يرغب فى التقديم للحصول على الوحدات السكنية المعلن عنها التقدم بالطلبات بصفة شخصية باليد بمجلس مدينة مطروح ، وألا يكون للمتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخري، وأن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه كاملة عند التقديم وفي حالة مخالفة ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

مضيفة أنه علي مقدم الطلب إخطار إدارة الإسكان بالمجلس بأي تغيير يطرأ علي العنوان ،وأنه لا يجوز للمتقدم أن يكون حاصل علي قطعة أرض من مشروع أبني بيتك بالمحافظة،و في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم إجراء قرعة علنية بين المقبولين ، و لا يقبل الطلبات من رجال الشرطة والقوات المسلحة أو من أعضاء الجهات القضائية

وأوضحت مدير صندوق إسكان مطروح أنه سيتم سداد مبلغ 15000 جنيهاً عند تقديم الطلب ويستكمل إلي 155% من قيمة الوحدة السكنية حال التخصيص بعد انطباق الشروط والضوابط عليه، ورأت اللجنة أن يتم احتساب القسط الشهري للوحدة السكنية وفقاً لتكلفة الوحدة علي 20 عام بفائدة سنوية 55% وذلك بناءاً علي الموارد الذاتية للصندوق وحفاظاً علي أموال الصندوق ،علي أن يتخذ مجلس مدينة مطروح كافة الإجراءات القانونية التي تضمن سداد الأقساط .

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻛﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ لمن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺿﻤﻦﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻔﺤﺺ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .