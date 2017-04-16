واشنطن -أ ش أ

تشارك الممثلة والمطربة الأمريكية كوين لطيفة في الفيلم الجديد “فلينت” الذي سيتم بدء العمل فيه الأسبوع المقبل والذي تدور أحداث الفيلم تدور عن أزمة تلوث مياه نهر”فلينت” بولاية “ميشيجان” الأمريكية بحسب موقع ” نيويورك ديلي نيوز” .

ويشارك في الفيلم بيتسي براندت وجيل سكوت ومارين أيرلند في أدوار النشطاء الذين يكافحون من أجل وصول المياه النظيفة لمدينة “فلينت” بولاية “ميشيجان”.

ويستند الفيلم إلي مقال للكاتب جوش سانبورن نشر في فبراير 2016 بمجلة تايم بعنوان “الصنبور السام”.

وقد بدأت أزمة المياة الملوثة في أبريل 2014 حينما كان سكان مدينة “فلينت” يستخدمون مياها ملوثة بالرصاص من نهر”فلينت”مما جعلها مشكلة صحة عامة وقضية رأي عام. وفي يناير عام 2016،أعلن حاكم ولاية” ميشيجان”ريك سنايدر حالة الطوارئ قبل أيام من إعلان الرئيس الأمريكي في ذلك الحين باراك أوباما أن المشكلة تمثل حالة طوارئ فيدرالية.

وبعد ذلك وافق مجلس النواب الأمريكي على تخصيص 170 مليون دولار أمريكي لنفقات الرعاية الصحية.

وكان من المقرر أن تقوم الممثلة والمطربة الأمريكية شير ببطولة الفيلم و لكنها اعتذرت لمرض والدتها.