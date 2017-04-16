الطور -أ ش أ

استقبلت مدينة دهب 4636 سائحا خلال الـ 24 ساعة الماضية منهم 662 سائحا أجنبيا و3883 مصريا و91 سائحا عربيا.

وصرح اللواء طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب – اليوم الأحد – إن السائحين قاموا بزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا لممارسة رياضة الغوص، وقاموا أيضا برحلات سفاري إلى وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول العشاء البدوي، بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في ابوجالوم والبلولاجون عن طريق الجمال والمراكب ، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال السياحي بلغت 72% وهي أعلى نسبة منذ فترة طويلة.