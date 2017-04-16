أنقرة - أ ش أ

قتل شخصين على الأقل في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدينة ديار بكر, ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي تركيا، كما أفادت مصادر تركية اليوم الأحد.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) في نبأ عاجل لها دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وكان الأتراك قد توجهوا في وقت سابق اليوم للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تاريخي وحاسم, حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان, إذ من المرجح أن تنقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.