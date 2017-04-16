الإسكندرية - أ ش أ

افتتح محافظ الإسكندرية محمد سلطان المرحلة الأولي من أعمال تطوير ميدان محطة الرمل بوسط المدينة، وتفقد جميع أعمال التطوير التي تمت بالميدان وأوضاع عربات الترامات

بها والمخطوطات الآثرية والمقتنيات النادرة والتي تستعرض تاريخ محطة الرمل منذ عام 1860.

وأشاد المحافظ مشيدا بجميع الأعمال التي تمت، وأكد أعمال ترميم وتطوير ميدان محطة الرمل جاء بما يحقق الحفاظ على طابعه الأثري والشكل المعماري والتاريخي المميز له باعتباره قيمة كبيرة تمثل حقبة تاريخية من تراث الإسكندرية وأصالتها.

وكلف المحافظ رئيس هيئة النقل والركاب بالإسكندرية بالبدء في التخطيط للمرحلة الثانية من أعمال التطوير والتي تشمل باقي ساحة الميدان ومبني السنترال، مؤكدا ضرورة مرعاة أن تكون جميع الأعمال وفق أعلى المستويات مع الحفاظ على المظهر الحضاري والتراثي للميدان.