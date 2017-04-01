برلين - أ ش أ

تعادل بايرن ميونخ مع مضيفه باير ليفركوزن بدون أهداف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء امس السبت على ملعب “باي أرينا” في الجولة 29 بالدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

ولعب ليفركوزن بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة بعد طرد لاعبه تين جيدفاج في الدقيقة 59 , ولم يتمكن بايرن ميونخ من استغلال النقص العددي في صفوف الخصم لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وبهذا التعادل فشل بايرن ميونيخ، في استعادة توازنه، عقب الهزيمة (1-2)، أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي .

ولا يزال بايرن ميونخ يحتفظ بالصدارة بعد التعادل برصيد 69 نقطة وبفارق 8 نقاط عن لايزبيج صاحب المركز الثاني , ويحتل ليفركوزن المركز 11 برصيد 36 نقطة.