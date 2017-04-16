اخبار مصر - ايناس منصور

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بها بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، ولجميع الاخوة المسيحيين شركاء الوطن.

وأكد حسين زين أن مصر بمسلميها ومسيحييها نسيج واحد يجمعه وطن واحد ، وأن يد الإرهاب الآثمة لن تفرق هذه الوحدة وستظل روح المحبة والتسامح والاحترام هى السمة البارزة بين أبناء مصرنا الحبيبة التى نسعى جميعا بتكاتفنا في بناء مستقبلها.