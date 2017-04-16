نشرة الظهيرة من أخبار مصر
أخبار مصر - نجلاء عزت
افتتاح المرحلة الاولى من تطوير ميدان محطة الرمل
حبس 3 متهمين بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية 15 يوما
براءة آية حجازي و7 آخرين بقضية “جمعية بلادي”
شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة
بالصور .. قداس عيد القيامة المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف
غارات روسية وسورية مكثفة على ريف حماة
الأوقاف” تخصص 40 مليون جنيه إعانة للفقراء خلال رمضان
محافظ القليوبية يشارك فى احتفالات عيد القيامة
بالتفاصيل شروط التقدم لـ 110 وحدة سكنية جديدة بمطروح
السفير أبوعيش يؤكد عمق العلاقات المصرية الجزائرية
إسرائيل تفرج عن “عميدة الأسيرات الفلسطينيات”
اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للاستفتاء بتركيا
قابيل: حريصون على تنظيم صناعة الرخام وجذب المنشآت الغير الرسمية
كوريا الجنوبية تطور نظاما صاروخيا متوسط المدى
في عيد الفصح..البابا فرنسيس يدعو للسلام في سوريا
رئيس الوزراء التركي يؤكد احترام نتيجة الاستفتاء
محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس قداس عيد القيامة
“داعش” يعدم 8 من عناصره بالموصل بتهمة الخيانة
قابيل: حريصون على تنظيم صناعة الرخام وجذب المنشآت الغير الرسمية
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