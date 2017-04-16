باريس -أ ش أ

اكد طبيب التنويم المغناطيسي الفرنسي كوفن فينيل بجامعة باريس إن تجربة سماع الموسيقى بعد عملية التنويم المغناطيسي يجعلك تتعمق في القطعة الموسيقية وتركز في الصوت والنغم هذا الجو يساعد على فتح القلب و الأذن للتعمق في هذا النغم الموسيقى ما يساعد على تنشيط إنتاج هرمون “الأندروفين “.

وتجعلك سماع الموسيقى خلال هذا الحفل تحلق في السماء مثل العصافير بعيدا عن كل مشاكل الحياة اليومية ويجعلك تشعر بالهدوء النفسى الذي تحتاج إليه بعد يوم شاق من العمل وتوتر الأعصاب كما يجعلك تسبح في أعماق نفسلك مما يشعرك بالراحة والطمأنينة.