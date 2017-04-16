بنها - أ ش أ

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أن الشعب المصرى سيظل نسيجا واحدا وفى رباط بعون الله وتلاحم ابنائه ووحدة صفهم لأن مصر أحوج ما تكون لوحدة الصف فى ظل ما تواجهه من أعمال إرهابية.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ واللواء أنور سعيد مدير الأمن والقيادات التنفيذية والأمنية، الأخوة الأقباط في قداس عيد القيامة المجيد والاحتفالات بكنيسة العذراء ببنها، حيث شهدت كنائس ومطرانيات المحافظة زحاما شديدا خلال الاحتفالات وتوافد الآلاف من الأقباط على الكنائس على مستوى المحافظة لحضور الاحتفالات وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشددت مديرية أمن القليوبية من حالة الاستنفار الأمني لتأمين الكنائس خلال عيد القيامة المجيد، وفرضت أجهزة الأمن إجراءات مشددة حول الكنائس والأديرة لتأمين القداس ، كما تم توزيع عدد كبير من بوابات كشف المعادن والمتفجرات على الكنائس بمختلف أنحاء المحافظة وتعزيز الحراسة حولها.