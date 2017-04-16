بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي انشاء منطقة ترفيهية في بورسعيد بالتعاون مع القطاع الخاص.

والتقت نصر باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، و منصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، حيث تم بحث مشروع تطوير شامل لمنطقة الكورنيش فى بورسعيد، وعرض المحافظ الفرص الاستثمارية فى المحافظة، وامكانية جذب مستثمرين جدد.

واعرب “عامر” عن رغبته فى اقامة منطقة استثمارية ترفيهية “بورتو سعيد” على مساحة 76 الف فدان، تضم عدد من الفنادق والمولات والشاليهات ومارينا اليخوت.