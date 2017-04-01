القاهرة-أ ش أ

أكد الدكتور نبيل حلمى سكرتير عام جمعية مصر الجديدة أنه يجرى حاليا الاستعداد بمكتبة مصر الجديدة لإطلاق معرض الكتاب المقرر تنظيمه بالمكتبة فى الفترة من 22 حتى 29 أبريل الجارى، بمشاركة مكتبات ألف،وديوان،وتويا، والذى يتزامن مع الاحتفالات بيوم الكتاب العالمى .

وصرح حلمى – اليوم الأحد – إنه تم الانتهاء من اللمسات النهائية والتجهيزات الفنية بحديقة المكتبة التى ستشهد المعروضات من الكتب والروايات والدواوين

الشعرية، مؤكدا أنه تشجيعا على القراءة قررت مكتبة مصر الجديدة منح تخفيضات 20% على الكتب خلال فترة المعرض .

وأضاف أن المعرض يتضمن مشاركة ممثلين من وزارات الثقافة والتربية والتعليم والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين والأدباء; بأوراق عمل وبحوث تهدف للارتقاء بالعمل الثقافي، والإبداعي، والمعرفي .

ومن جانبها، قالت إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة إن برنامج الفعاليات لهذا العام يشكل إثراء معرفيا نتيجة للتنوع النوعي فيها، المشتملة على الملتقيات المعرفية، والحوارات الشبابية، والندوات الثقافية، والأمسيات الشعرية .