أخبار مصر - ايمان صلاح الدين

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع المستثمر السعودى، غسان النمر، انشاء مجمع سكني براسمال سعودي فى العاصمة الجديدة .

وأعرب “النمر” عن تطلعه لتوسيع استثماراته فى مصر، وفى هذا الاطار عرض “النمر” على الوزيرة، عدد من المشروعات التى يعتزم الاستثمار فيها فى مصر، وهى انشاء مجمع سكنى متكامل بكافة الخدمات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وزراعة النباتات الزيتية مثل الزيتون على مساحة 60 الف فدان فى محافظة مطروح أو الواحات، واقامة عدد من المراكز التجارية فى معظم المحافظات المصرية بشراكة مع المجموعات المتخصصة فى مصر.

ودعت مصر إلى الاستثمار فى عدد من المشروعات، فى ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات امام المستثمرين من بينها محور تنمية قناة السويس، وهى مشروعات كبيرة ستساهم فى تحقيق التنمية فى مصر، وتوفير فرص عمل للشباب.