القاهرة- أ ش أ

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حالياً تمثل حافزاً مهماً لجذب المزيد من الاستثمارات اليونانية، وغيرها للسوق المصري.

وأضاف الوزير – في لقاء عقده مع ميشيل خريستوس دياميسيس سفير اليونان بالقاهرة – إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتيح حزم تحفيزية ضخمة لصناعات معينة في أماكن محددة.

وأوضح قابيل أن قانون الإستثمار يتضمن اعفاءات ضريبية في محافظات الصعيد، وأيضاً في محافظات الوجه البحري.