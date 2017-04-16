الصناعة: إجراءات الحكومة “حافزاً هاماً” لجذب الإستثمارات
القاهرة- أ ش أ
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حالياً تمثل حافزاً مهماً لجذب المزيد من الاستثمارات اليونانية، وغيرها للسوق المصري.
وأضاف الوزير – في لقاء عقده مع ميشيل خريستوس دياميسيس سفير اليونان بالقاهرة – إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتيح حزم تحفيزية ضخمة لصناعات معينة في أماكن محددة.
وأوضح قابيل أن قانون الإستثمار يتضمن اعفاءات ضريبية في محافظات الصعيد، وأيضاً في محافظات الوجه البحري.
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