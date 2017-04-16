اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد الدكتور شريف اللبان وكيل كلية الاعلام جامعة القاهرة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان مجالس الهيئات الاعلامية قد نص على تشكيلها دستور عام 2014 وتاخر صدورها حتى الاسبوع الماضى وتعتبر اكتملت بالبنية التشريعية واكد ان الاعلام المصرى عانى خلال السنوات القليلة الماضية من التشوه والانفلات فى ظل غياب وجود وزير اعلام سياسى او هيئات اعلامية للمراقبة ووضع الاهداف واشار الى اننا فى لحظة فارقة بعد اداء اليمين لاعضاء هذه الهيئات امام مجلس النواب

واكد وكيل كلية الاعلام جامعة القاهرة ان من وضعوا البنية التشريعية فى الدستور لمادة الهيئات الاعلامية لم ينتمون للاعلام فلم يحددوا الاهداف المعلنة دورها يثير التساؤلات بسبب اهدافها فوضعوا الخطوط العريضة ولم يحددوااليات التنفيذ بادارة الاعلام المصرى واكد ان الاعلام المصرى بروافده سواء كان الاذاعة والتلفزيون التابعين للدولة او الصحف القومية او الصحف الحزبية والفضائيات والخاصة ستحدد له اهداف واحدة يجب الالتزام بها لانها مرتبطة بالمصلحة العليا للوطن

واكد الدكتور شريف اللبان ان الهيئات الثلاثة منوطة بوضع الاهداف الوطنية للمنظومة الاعلامية بغض النظر عن تصنيفه الوسيلة الاعلامية او انتمائها لان مصر مستهدفة ويجب ان يتكاتف الجميع بما فيها الاعلام المصرى فى مساندة الدولة فى اهدافها وفى مؤازرتها فى الحرب التى تخوضها الان لحماية كيانها وشدد على ضرورة وجود رؤية واضحة لمكافحة الارهاب وكل مشاكل مصر من الفساد والامية واكد ان الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام ستضع معايير المهنة لكل العاملين فيها اضافة الى وضع الاهداف الوطنية نصب العينين للجميع فهى ايضا مع النقابات المهنية سترعى اصحاب المهنة لرفع ادائهم وكفائاتهم لتحسين الاداء

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا