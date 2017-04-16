القاهرة - أ ش أ

أعلنت الجهات المنظمة لمعرض إفريقيا للتصنيع الغذائي، أن الدورة السادسة للمعرض، والتي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري، ستشهد طرح أفكار إبداعية في مجال التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، وذلك تحت عنوان “التصنيع الذكي”.

ومن المنتظر أن يستضيف المعرض أكثر من 250 شركة، يمثلون كبرى الشركات في مجالات التعبئة والتغليف وتكنولوجيا التصنيع الغذائي.

يسعى منظمو المعرض للتأكيد على الدور الكبير الذي يهدف إليه، وهو مساعدة شركات الأغذية في تقديم منتجات اكثر جودة؛ حيث تطور المعرض الآن وبات يمثل حدثاً دولياً حقيقياً، مع حضور شبكة عالمية من العارضين والزوار من مختلف أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

وسوف يتمكن زوار المعرض من مشاهدة مجموعة واسعة من المعروضات، ومنها: آلات الطباعة والتغليف والتصنيع وتجهيز المعدات للأغذية والمشروبات والألبان والمخبوزات والحلويات والمكونات الغذائية.