دمشق - أ ش أ

ارتفعت أعداد ضحايا انفجار سيارة مفخخة استهدفت حافلات سكان بلدتي “كفريا والفوعة” في حي الراشدين الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة غربي مدينة حلب السورية إلى 120 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى .

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد أن التفجير استهدف نقطة قريبة من موكب تجمع سكان بلدتي “كفريا والفوعة”.

يذكر أنه اكتمل وصول حافلات سكان بلدتي “الزبداني ومضايا” لحي الراشدين بحلب في طريقهم إلى محافظة إدلب, وذلك بالتزامن مع وصول حافلات سكان بلدتي “الفوعة وكفريا” إلى منطقة كراجات الرموسة شرقي حلب الخاضعة لقوات النظام ضمن تنفيذ اتفاق ما يعرف بالمدن الأربع .