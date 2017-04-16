يعتزم تحالف أحزاب المعارضة في فنزويلا تنظيم احتجاجات جديدة على مستوى البلاد الأسبوع الجاري ضد حكومة الرئيس نيكولا مادورو.

ودعا تحالف أحزاب المعارضة أمس السبت إلى تنظيم احتجاجات يوم الأربعاء المقبل تزامنا مع مسيرات جماهيرية خططت لها الحكومة لدعم مادورو.

يذكر أن يوم الأربعاء المقبل يصادف الذكرى الرابعة لتولي مادورو السلطة.

وشهدت البلاد تصاعدا في الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة بعد محاولة من المحكمة العليا في الشهر الماضي لتجريد الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة من سلطاتها.

وأدت المصادمات العنيفة بين المعارضة والشرطة إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة المئات بجروح.