اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اوضح المستشار ايمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان المصريين تعودوا مشاركة بعضهم البعض مشاعر الفرحة بالاعياد والاشتراك فى مظاهرها بالاحتفال بالمولد النبوى وعيد القيامة وميلاد السيد المسيح ورمضان وصيام المسيحيين وهى متداخلة فى مواعيدها وهم استقبلوا العمليات الارهابية باستنكار جماعى ورفض شديد .

واكد ان تلاحق الاحداث فى العالم دفعت للتغير الاجتماعى والانسانى فى كل اركانه وعشرات السنين الاخيرة شهدت انفلات اخلاقى على مستوى الوطن مما افقدنا الكثير من مقوماتنا الاخلاقية والتراثية فى المجتمع المصرى كما أفقدنا ثقافة العمل الجماعى وثقافة الطابور واحترام الكبير والرحمة بالصغير كما فقدنا كثير من حب الوطن الذى كنا نتميز به

واكد رئيس محكمة الاستئناف ان البعض يرغب فى موت النفس ويصر على قتل الاخرين معه بلا ذنب واكد ان المكون المصرى الاساسى مكون يؤمن بالتصالح والتسامح كما يؤمن بالعدل والعدالة ويضع اسس الشكوى والسعى للحصول على حقه المشروع ويرفض الاستسلام ولكن فى ظل التسامح .

واكد ان اهالى الشهداء يعربون عن غفرانهم فى احلك الظروف التى مرت بهم واكد ان الامن قد تعافى كثيرا بالرغم من بعض الحوادث التى وقعت والذى يشفع لجهاز الامن سرعة القبض على الجناة وطالب بتطوير الاداء المجتمعى مع الاداء السياسى فى اقرار تنفيذ القانون وعدم التمييز

واكد ان القائمين بهذه الاعمال الارهابية يحاولون ربط تنفيذها بوجود نظام سياسى معين دفعهم لاستهداف المسيحيين وهو امر غير صحيح ، واكد انه لاتوجد فرصة للتمهل فى التعامل مع هذه التطورات بعيدا عن الشعارات واكد ان انشاء مفوضية مكافحة التمييز سيتكامل مع المواجهة العملية لهذه الاحداث واحياء للمشاعر الوطنية اضافة الى تجديد الخطاب الدينى وحزمة من القوانين تكافح فورا الارهاب واعرب عن تفاؤله بالمستقبل ونشاط فى القطاع السياحى بالرغم من هدف الارهاب بضرب السياحة

رنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

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