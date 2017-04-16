القاهرة - أ ش أ

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.

وأصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات

المسلحة بسيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.