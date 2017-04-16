القاهرة - اخبار مصر

تختتم اليوم الاحد مباريات الأسبوع الثانى والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم بإقامة أربع مباريات, ففى الثالثة عصرا تقام مباراة الداخلية و الإنتاج الحربى على ملعب أكاديمية الشرطة، ويلتقى فريقا المقاولون العرب و النصر للتعدين فى الخامسة عصرا على ملعب المقاولون العرب .

ويواجه الزمالك فريق المقاصة, فى السابعة مساء بملعب بتروسبورت , ويلعب الأهلى المتصدر أمام أسوان فى التاسعة والربع مساء على ملعب أسوان .

وأكدت لجنة المسابقات أمس أن مباراة الزمالك والمقاصة فى موعدها، وفي حالة عدم حضور الزمالك والمقاصة فى الموعد المحدد سيتم فرض غرامة مالية على الفريقين وخصم ثلاث نقاط من كل فريق .

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح, الحكم محمد فاروق لإدارة مباراة الزمالك ومصر

المقاصة ضمن مؤجلات الأسبوع ال`22 للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعاون فاروق كل من تحسين أبو السادات ومحمود أبو الرجال, ومحمد علي شطا حكما رابعا.

جدير بالذكر أن ناديي الزمالك والمقاصة قد أرسلا خطابا رسميا لاتحاد الكرة, لطلب تأجيل المباراة , إلا أن اتحاد الكرة يرفض الطلب ويصر على إقامة المباراة اليوم وفقا لطلب الجهات الأمنية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بفارق هدف واحد عن فريق سموحة صاحب المركز الخامس, ويعتلى فريق المقاصة المركز الثانى برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الأهلى المتصدر.

الأهلي واسوان

ويدخل الأهلى لقاء أسوان وهو يملك 61 نقطة في الصدارة بينما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة .

وأعلن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي, قائمة الفريق لمواجهة أسوان .

وضمت قائمة الأهلي لمباراة أسوان 22 لاعبا وهم, “شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسام عاشور وحسام غالي وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان وجونيور أجايي

وميدو جابر وأحمد حمودي وسليماني كوليبالي وعمرو جمال وكريم نيدفيد وصبري رحيل وعمرو بركات.

وخرج من القائمة كل من, “عماد متعب وصالح جمعة وأحمد حجازي ومروان محسن ومسعد عوض ومؤمن زكريا وحسين السيد وأكرم توفيق وباسم علي.

ويسعى الاهلى لتعزيز صدارته بالفوز على اسوان , ورغم الاستفاقة الفنية التى يمر بها أسوان على يد أسامة عرابى المدير الفنى للفريق, فإن الكفة تصب فى مصلحة المتصدر .

وسيدير مباراة أسوان والأهلي محمد الصباحي, ويعاونه أحمد نوفل وسامي هلهل, ومحمد هنادي حكما رابعا.

الداخلية والإنتاج الحربى

ويعد اللقاء متكافئا, ويملك الإنتاج الحربى 32 نقطة فى المركز الثالث عشر بينما يملك الداخلية 17 نقطة محتلا بها المركز السادس عشر.

ومن المقرر أن يدير مباراة الداخلية والإنتاج الحربي محمد حسن ويعاونه أحمد توفيق وكريم مهيا, ومحمد علاء هاشم حكما رابعا.

المقاولون العرب مع النصر للتعدين

ويملك المقاولون العرب 28 نقطة فى المركز الثانى عشر بينما يملك فريق النصر للتعدين 17 نقطة فى المركز قبل الاخير بجدول الترتيب.

وسيدير مباراة المقاولون العرب والنصر للتعدين مبروك نبيل, ويعاونه وائل شعبان وكارم محمود, وخليفة عبد الله حكما رابعا..