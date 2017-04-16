الإسكندرية - أ ش أ

اتخذت هيئة ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات والسلطات الأمنية المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الأسوار وأرصفة الساحات والحاويات ورسو السفن والبواخر وكافة المنشآت بالميناء أثناء الاحتفال بشم النسيم.

وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور – في تصريح له اليوم الاحد – أنه تم الإعداد لتواجد ومضاعفة العدد اللازم من العمال والموظفين في جميع الورديات لمواجهة

أي ظروف أو حوادث طارئة وضمان انتظام العمل واستمرار حركة تداول الشاحنات وعمليات شحن وتفريغ البضائع ومغادرة ووصول السفن بشكل طبيعي.

وعزز رجال مباحث ميناء الإسكندرية بإشراف اللواء إبراهيم الشناوي مدير شرطة ميناء الإسكندرية من الخدمات الأمنية للتعامل مع أي أحداث استثنائية وضمان سرعة الانتقال

والتعامل الفوري مع أي أجسام غريبة أو يشتبه فيها.