باريس -أ ش أ

نظمت آن سنكلير حفيدة الرسام و صاحب جاليرى بول روسنبرج معرضا في متحف مايلول بالعاصمة الفرنسية يستمر حتى 28 يوليو القادم .

ويضم المعرض أعمالا للفنان بول روسنبرج ، بالإضافة إلى كتاب مصور لأعماله، بالإضافة إلى نماذج من أعمال الفنانين التعبيريين من أمثال مارتيس و بيكاسوو براك وليجييه .

يشار إلى أن بول روسنبرج هو رسام وتاجر فني ولد في 1881 وتوفى في 1959 وأسس الجاليري الذي يحمل اسمه ويحتضن فيها كبار الرساميين وكان صاحب رؤى بصرية وخيالية وافتتح الجاليري منذ قرن من الزمن لكى يأتي الفنانون المبتدئون للتدريب على الرسم عنده .