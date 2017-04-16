اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكدت الدكتور سهير لطفى الرئيس السابق للمجلس القومى للبحوث الاجتماعية واستاذ علم الاجتماع فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الاعياد مرتبطة بالروحانيات فى كل الاديان والتى تكون مرتبطة بوجدان افراد المجتمع وتعبير عن ثقافتهم وهى مناسبة جيدة لتجديد اواصر العلاقات الاسرية والاجتماعية وتبادل الزيارات والتهنئة وهى ايجابية فى تحفيز الفرحة والاحساس الجماعى واشارت الى الاعياد الوطنية والتى تؤجج الشعور الوطنى والانتماء لارض الوطن واوكدت ان وسائل الاتصال الحديثة ومنها مواقع التواصل الاجتماعى تمتلئ بعبارات التهنئة التراثية بين المصريين فى كل الاعياد وتبادل الاعياد والتهنئة بين المسلمين والمسيحيين تاريخية حيث يحرص كل طرف على الشعور الجماعى بالعيد لكل فئات الشعب

واضافت الدكتور سهير لطفى ان هناك اصرار من المصريين على ان الدين لله والوطن للجميع وتلاحم فئات الشعب كله مستمرة عبر التاريخ المصرى الطويل فالمصريين منذ ان رفعوا شعار الهلال والصليب فى ثورة 1919 مستمر حتى الان واشارت الى تجربتها الاجتماعية من خلال المجتمع المدنى ونشره من خلال المساجد والكنائس واكد ان الفكر الجماعى الصحيح حول الوطن يجب ان يجمع كل المصريين واشارت الى ضرورة وقفة مع مناهج الدراسة وعدم فصل تدريس الدين وجمع الاطفال حول قيم الاديان فى دراسة مشتركة وضرورة دراسة الفكر المتشدد للوقوف العلمى الجاد امام مفرداته بشكل منهجى

واكدت الرئيس السابق للمجلس القومى للبحوث الاجتماعية ان تجديد الفكر الدينى يجب ان يكون من اليات تجديد الخطاب الدينى من حيث مواجهة الافكار المغلوطة وتصحيحها وبشكل مستمر ، واشارت الى ضرور التركيز على النماذج المصرية الوطنية التاريخية وإظهار تضحياتهم من اجل الوطن والنماذج تكون من اصحاب الديانتين معا لتعظيم الوطنية المصرية والانتماء اضافة الى تقديم نماذج النجاح فى العمل وبذل المجهود

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا