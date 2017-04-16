اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اوضح الانبا مرقس اسقف شبرا الخيمة وتوابعها فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الصليب وعيد القيامة يمثلان قاعدة المسيحية فى كل مكان واكد ان الصيام الذى يسبق عيد القيام يمتد ل55 يوم وهو الصيام الاصعب لانه مرتبط بقيام السيد المسيح واكد ان اسبوع الالام يتبعه الافراح ، وشهداء الكنيستين فى طنطا والاسكندرية قد سبقوا كل المسيحيين بنيل الفرحة بالشهادة ولقاء المسيح واكدان التاريخ المسيحى يشهد التضحية الكبيرة من اجل الاخرين وبذل الدم هناك حالة من الالم تشمل اسر الشهداء الذين جمعوا اشلاء ابنائهم

واضاف الانبا مرقس ان الايات الانجيلية التى تتحدث عن حب الاخرين كثيرة والمسيح عليه السلام قال “احبوا بعضكم ” كما اوصى بتقديم المساعدة للجميع ، واكد ان المسيحيين يصلون من اجل هداية اعدائهم و يدعون بالمغفرة لهم قبل ان يتعرضوا لعقاب الله على افعالهم المشينة ، واكد ان الرجوع الى الكنيسة القبطية فى تحديد عيد القيامة كان من كل الطوائف المسيحية لانها الكنيسة الاقدم ، وحول زيارة بابا الفاتيكان لمصر يومى 28 و29 ابريل الجارى اكد الانبا مرقس انها زيارة برتوكولية للمودة والمحبة ردا على زيارة البابا تواضروس الثانى للفاتيكان وسيقيم قداسته استقبال كنسى رسمى للبابا فرنسيس واكد ان العلاقة مع الطوائف المسيحية علاقة مودة وحرص لانهم اصحاب دين واحد كما يحرصون على العلاقة الانسانية مع اصحاب كل الديانات .

واكد اسقف شبرا الخيمة وتوابعها ان رجال الدين المسيحى يعرفون ان حياتهم على الارض استعداد للحياة الابدية ويضعون دائما الرب فى اذهانهم فيقيمون علاقة جيدة مع كل انسان اساسها المحبة لياخذوا نعمة رضا الرب عنهم ، واكد ان عيد شم النسيم عيد فرعونى والمسيحيون اعتبروا قيام السيد المسيح للفردوس من علامات الربيع وظهور الورود ورونق الحدائق من علامات قيامته والاحتفال بقيامته يمتد لخمسين يوم تالية بعد القيام وهى خالية من الصيام وتشمل الفرحة وتجديد الحياة واكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس انسان ولايفرق بين مصرى وآخر واكد انه حرص على اصدار قرار بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب قبل تقديم التعزية للبابا تواضروس الثانى فى الشهداء

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

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