القاهرة - اخبار مصر

اهم الاخبار:

– لميس جابر تؤكد ان السادات أخطأ في تصالحه مع “الإخوان”

– برلماني: قطر تحاول سرقة جهود مصر في أفريقيا

– سفير مصر بباريس ينقل رسالة الرئيس لاقباط فرنسا بمناسبة عيد القيامة المجيد

– بالصور.. محافظ الدقهلية يزور دير القديسة دميانة ويتفقد مدينة جمصة

– كرم جبر يؤكد اختيار قيادات للمؤسسات الصحفية تقف إلى جانب الوطن

– أحمدى نجاد: لا أرى وجود أى تهديد لطهران من قبل أمريكا

– وزير الدفاع الأمريكى: ترامب علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا

– كوريا الشمالية تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة

– مجلس شيوخ ليبيا يدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالجنوب

– مسيرات حاشدة في أمريكا تطالب ترامب بالكشف عن سجله الضريبي