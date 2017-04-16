نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
اهم الاخبار:
– لميس جابر تؤكد ان السادات أخطأ في تصالحه مع “الإخوان”
– برلماني: قطر تحاول سرقة جهود مصر في أفريقيا
– سفير مصر بباريس ينقل رسالة الرئيس لاقباط فرنسا بمناسبة عيد القيامة المجيد
– بالصور.. محافظ الدقهلية يزور دير القديسة دميانة ويتفقد مدينة جمصة
– كرم جبر يؤكد اختيار قيادات للمؤسسات الصحفية تقف إلى جانب الوطن
– أحمدى نجاد: لا أرى وجود أى تهديد لطهران من قبل أمريكا
– وزير الدفاع الأمريكى: ترامب علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا
– كوريا الشمالية تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة
– مجلس شيوخ ليبيا يدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالجنوب
– مسيرات حاشدة في أمريكا تطالب ترامب بالكشف عن سجله الضريبي
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