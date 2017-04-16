أخبار مصر - الاحد 16 ابريل 2017

– تأمين شامل لاحتفالات المصريين بأعياد الربيع

– ‎مجلس الدولة يرفض مشروع قانون السلطة القضائية

– زحام وطوابير .. في اليوم الأخير لتقنين أراضي “وضع اليد”

الاهرام

– رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة

– تأمين شامل لاحتفالات المصريين بأعياد الربيع

– وزير الدفاع الأمريكى فى القاهرة خلال أيام

– تأجيل طعن إسقاط عضوية توفيق عكاشة إلى 13 مايو

– وزير التنمية المحلية: خطة لحل مشكلات المرور والنظافة بالقاهرة والجيزة

– إيقاف 4 شركات إلحاق عمالة لمخالفتها القانون

– المطالبة باستصلاح 20 ألف فدان سنويا لمواجهة الزيادة السكانية

– حوش عيسى تودع شهيد الإرهاب

– مجلس القضاء الأعلى يهنيء أقباط مصر

– توقيع بروتوكول المرحلة الثانية لإصلاح التعليم الفنى

– ضمن برنامج الحد من الفقر 180 مليون جنيه لتحويل الأسر الفقيرة لفئات منتجة

– المصرى يودع الكونفيدرالية أمام كمبالا سيتى

الاخبار

– ‎مجلس الدولة يرفض مشروع قانون السلطة القضائية

– حجازي : الإرهاب لن يستطيع وقف مسيرة التقدم والبناء

– بدء التشغيل التجريبي لمحطتي صرف كيما ١و٢.. وتسليم ٧٨٠٠ وحدة سكنية مايو القادم

– المصيلحي : إلزام التجار بعرض أسعار السلع قريباً

– افتتاح أكبر متنزه للمواطنين في طور سيناء

– بنية معلوماتية متكاملة عن الصحراء الشرقية

– ٥٧٥ جنيها للأردب وصرف مستحقات المزارعين خلال ٧٢ ساعة

الجمهورية

– شهادة دولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

– رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمحطتي صرف كيما

– صناديق استثمار لدعم إنتاج الأدوية والتصنيع الزراعي

– اختتام التدريب المشترك بين طلبة الشرطة والحربية

– إحباط تهريب شحنة مخدرات عبر البحر الأحمر

– زحام وطوابير .. في اليوم الأخير لتقنين أراضي “وضع اليد”

– تسعير الغرف الفندقية: 110 دولارات لفنادق الخمسة نجوم و25 للأربعة و20 للثلاثة شاملة الوجبات الثلاث

– وزيرا التنمية المحلية والتخطيط: حل جذري لمشاكل المرور والنظافة بالقاهرة والمحافظات