صحافة مصرية: رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة
أخبار مصر - الاحد 16 ابريل 2017
– تأمين شامل لاحتفالات المصريين بأعياد الربيع
– مجلس الدولة يرفض مشروع قانون السلطة القضائية
– زحام وطوابير .. في اليوم الأخير لتقنين أراضي “وضع اليد”
الاهرام
– رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة
– تأمين شامل لاحتفالات المصريين بأعياد الربيع
– وزير الدفاع الأمريكى فى القاهرة خلال أيام
– تأجيل طعن إسقاط عضوية توفيق عكاشة إلى 13 مايو
– وزير التنمية المحلية: خطة لحل مشكلات المرور والنظافة بالقاهرة والجيزة
– إيقاف 4 شركات إلحاق عمالة لمخالفتها القانون
– المطالبة باستصلاح 20 ألف فدان سنويا لمواجهة الزيادة السكانية
– حوش عيسى تودع شهيد الإرهاب
– مجلس القضاء الأعلى يهنيء أقباط مصر
– توقيع بروتوكول المرحلة الثانية لإصلاح التعليم الفنى
– ضمن برنامج الحد من الفقر 180 مليون جنيه لتحويل الأسر الفقيرة لفئات منتجة
– المصرى يودع الكونفيدرالية أمام كمبالا سيتى
الاخبار
– مجلس الدولة يرفض مشروع قانون السلطة القضائية
– حجازي : الإرهاب لن يستطيع وقف مسيرة التقدم والبناء
– بدء التشغيل التجريبي لمحطتي صرف كيما ١و٢.. وتسليم ٧٨٠٠ وحدة سكنية مايو القادم
– المصيلحي : إلزام التجار بعرض أسعار السلع قريباً
– افتتاح أكبر متنزه للمواطنين في طور سيناء
– بنية معلوماتية متكاملة عن الصحراء الشرقية
– ٥٧٥ جنيها للأردب وصرف مستحقات المزارعين خلال ٧٢ ساعة
الجمهورية
– شهادة دولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
– رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمحطتي صرف كيما
– صناديق استثمار لدعم إنتاج الأدوية والتصنيع الزراعي
– اختتام التدريب المشترك بين طلبة الشرطة والحربية
– إحباط تهريب شحنة مخدرات عبر البحر الأحمر
– زحام وطوابير .. في اليوم الأخير لتقنين أراضي “وضع اليد”
– تسعير الغرف الفندقية: 110 دولارات لفنادق الخمسة نجوم و25 للأربعة و20 للثلاثة شاملة الوجبات الثلاث
– وزيرا التنمية المحلية والتخطيط: حل جذري لمشاكل المرور والنظافة بالقاهرة والمحافظات
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