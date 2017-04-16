أخبار مصر - الاحد 16 ابريل 2017

– عميد منشق: الأسد يحتفظ بـ 700 طن من «الكيماوي»

– هيئات فلسطينية: 6500 أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية

– الجبوري: العراق يستعد لخوض حرب أكثر تعقيداً في مرحلة ما بعد «داعش»

الاتحاد

– كوريا الشمالية تتوعد بالرد النووي على أي هجوم مماثل

– تخرج أول دفعة أمنية لتأمين وادي حضرموت من «القاعدة»

– ضبط شحنة سلاح إيراني في «مهرة» كانت بطريقها للحوثيين

– السيطرة على شبكة أنفاق «داعش» في الموصل القديمة

– عميد منشق: الأسد يحتفظ بـ 700 طن من «الكيماوي»

– تشديدات أمنية بالأردن تزامناً مع أعياد المسيحيين

– 14 قتيلاً باشتباكات في راجا بجنوب السودان

– جوتيريس يحذر من الفوضى في ليبيا

المدينة

– عشرات القتلى والجرحى.. تفجير يستهدف حافلات المهجرين من الفوعة وكفريا قرب حلب

– واشنطن تنشر عشرات الجنود في الصومال

– اتهامات للبيشمركة بمنع دخول النازحين إلى كركوك

– هيئات فلسطينية: 6500 أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية

– ابن دغر: نواجه مشروعاً فارسياً يستهدف الخليج والمنطقة العربية

– أردوغان: التعديلات الدستورية ضرورية لمستقبل تركيا

– الصين: عدم إقامة دولة فلسطينية «ظلم كبير»

الخليج

– تحذير من تدهور صحي في غزة جراء أزمتي الكهرباء والوقود

– الاحتلال يطلق النار على شرق رفح

– دورات تدريبية لتنمية موارد المجتمع المدني بحضرموت

– خسائر للميليشيات في البيضاء وشبوة

– قطر تنفي إطلاق سراح مواطنيها المختطفين في العراق

– الجبوري: العراق يستعد لخوض حرب أكثر تعقيداً في مرحلة ما بعد «داعش»

– إحراق مقر حزب تركماني غربي كركوك ومطالبات بحماية دولية