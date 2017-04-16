صحافة عربية: الصين: عدم إقامة دولة فلسطينية «ظلم كبير»
أخبار مصر - الاحد 16 ابريل 2017
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– هيئات فلسطينية: 6500 أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية
– الجبوري: العراق يستعد لخوض حرب أكثر تعقيداً في مرحلة ما بعد «داعش»
الاتحاد
– كوريا الشمالية تتوعد بالرد النووي على أي هجوم مماثل
– تخرج أول دفعة أمنية لتأمين وادي حضرموت من «القاعدة»
– ضبط شحنة سلاح إيراني في «مهرة» كانت بطريقها للحوثيين
– السيطرة على شبكة أنفاق «داعش» في الموصل القديمة
– عميد منشق: الأسد يحتفظ بـ 700 طن من «الكيماوي»
– تشديدات أمنية بالأردن تزامناً مع أعياد المسيحيين
– 14 قتيلاً باشتباكات في راجا بجنوب السودان
– جوتيريس يحذر من الفوضى في ليبيا
المدينة
– عشرات القتلى والجرحى.. تفجير يستهدف حافلات المهجرين من الفوعة وكفريا قرب حلب
– واشنطن تنشر عشرات الجنود في الصومال
– اتهامات للبيشمركة بمنع دخول النازحين إلى كركوك
– هيئات فلسطينية: 6500 أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية
– ابن دغر: نواجه مشروعاً فارسياً يستهدف الخليج والمنطقة العربية
– أردوغان: التعديلات الدستورية ضرورية لمستقبل تركيا
– الصين: عدم إقامة دولة فلسطينية «ظلم كبير»
الخليج
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– الاحتلال يطلق النار على شرق رفح
– دورات تدريبية لتنمية موارد المجتمع المدني بحضرموت
– خسائر للميليشيات في البيضاء وشبوة
– قطر تنفي إطلاق سراح مواطنيها المختطفين في العراق
– الجبوري: العراق يستعد لخوض حرب أكثر تعقيداً في مرحلة ما بعد «داعش»
– إحراق مقر حزب تركماني غربي كركوك ومطالبات بحماية دولية
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