وكالات

قال الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، السبت، إنّه لا يرى أى تهديد من قبل أمريكا لبلاده، مستبعداً أن تكون الضربة الأمريكية الأخيرة لسوريا بمثابة رسالة لطهران.

واعتبر أحمدى نجاد – فى مقابلة مع أسوشيتد برس – أن بلاده “دولة قوية” ولا يمكن للولايات المتّحدة إيذائها، معرباً عن تأييده لاتفاق إيران النووى عام 2015 مع القوى العالمية.

وأدلى الرئيس السابق بهذه التصريحات بعد ثلاثة أيام من إقدامه على تسجيل اسمه للترشح للانتخابات فى خطوة فاجأت الإيرانيين.