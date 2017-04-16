باريس - أ ش أ

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة ود و محبة و تضامن لأقباط فرنسا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

و قد نقل السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا رسالة رئيس الجمهورية خلال حضوره قداس العيد الذي أقيم مساء السبت بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية “كنيسة السيدة العذراء” بمنطقة “شاتني مابري” بالضاحية الباريسية و رآسه نيافة الانبا مارك أسقف عام الكنائس القبطية الأرثوذكسية بباريس وضواحيها وشمال فرنسا.

و في كلمة مقتضبة لاقباط فرنسا, تقدم السفير إيهاب بدوي , بصفته الرسمية و الشخصية, بخالص التعازي في ضحايا التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا الاحد الماضي كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا والكاتدرائية المرقسية في محافظة الإسكندرية.

و اكد السفير إيهاب بدوي على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لضرب الارهاب بيد من حديد و القصاص من القتلى الذين دبروا هذه الاعتداءات, مشيرا الى التدابير التي تم اتخاذها لا سيما اعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر و تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب و التطرف بعد اصدار القانون اللازم لتنظيم أعماله و تمكينه من الاضطلاع بمهامه بفاعلية.

واضاف سفير مصر:”أبناء وطني.. لقد عشنا معا و سنظل معا رغم كيد كل كائد و حقد كل حاقد و افعال كل جبان.. و ستظل مصر دوما بpنnا جميعا و لنا جميعا..”.

و كان على رأس الحاضرين من الجانب الفرنسي, مرشح الرئاسة لليمين و الوسط فرانسوا فيون و عدد من المسؤولين المحليين.