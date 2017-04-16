سيول - أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنّ كوريا الشمالية فشلت الأحد في إجراء تجربة صاروخية جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ “كوريا الشمالية حاولت اختبار نوع غير محدد من الصواريخ، في منطقة سينبو بجنوب مقاطعة هامكيونغ صباح اليوم (الأحد)، لكن نشتبه في أنّ عملية الإطلاق قد فشلت”.

وأشارت الوزارة إلى أنها تُجري مزيداً من التحليل لهذا الاختبار بهدف الحصول على تفاصيل إضافية.

تأتي التجربة الصاروخية الفاشلة هذه، بعد يوم من عرض عسكري نظّمته كوريا الشمالية وعرضت خلاله نحو 60 صاروخاً بما فيها صاروخ يُشتبه في أنه بالستي عابر للقارات.

وأعلن المسؤول الثاني في النظام الكوري الشمالي قبل بدء العرض العسكري الضخم الذي نظم في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الـ105 لولادة كيم إيل سونغ مؤسس جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، أن بلاده “مستعدة للرد على حرب شاملة بحرب شاملة”.

وقال تشوي ريونغ-هاي”نحن مستعدون للرد على أيّ هجوم نووي بهجوم نووي على طريقنا”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد الخميس “معالجة مشكلة” كوريا الشمالية قبل أن يعلن إرسال حاملة الطائرات “كارل فينسون” وأسطول جوي وبحري مرافق لها إلى شبه الجزيرة الكورية، ثم تحدث عن “أسطول” يضم غواصات.

والبنتاجون يؤكد فشل التجربة

وأكّدت وزارة الدفاع الأميركية – البنتاجون – أنّ كوريا الشمالية أطقت صاروخاً جديداً صباح الأحد، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق فشلت “على الفور تقريباً”.

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية في المحيط الهادئ ديف بنهام، إنّ “القيادة الأميركية في المحيط الهادئ رصدت وتابعت ما نُقدّر أنه إطلاق صاروخ كوري شمالي الساعة 11,21صباحاً بتوقيت هاواي (21,21 ت غ) في 15 نيسان/أبريل”. وأضاف أن “إطلاق الصاروخ البالستي حصل بالقرب من (منطقة) سينبو، وقد انفجر الصاروخ على الفور تقريباً”.