إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– كوريا الشمالية تتوعد بالرد “بالمثل” على أي هجوم نووي أمريكى!

-إقفال باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية الايرانية مع 1636 مرشحا !

واشنطن بوست:

تحت عنوان كوريا الشمالية تتوعد بالرد “بالمثل” على أي هجوم نووي أمريكى!

أشارت الجريدة لتهديد كوريا الشمالية السبت بالرد بالمثل على أي هجوم نووي، حيث قال المتحدث باسم النظام الكوري الشمالي “نحن مستعدون للرد على حرب شاملة بحرب شاملة”، كما قامت بيونج يانج باستعراض لقوتها العسكرية حيث عرضت في نفس اليوم صواريخها الباليستية التي تطلق من غواصات لأول مرة قبل عرض عسكري ضخم في العاصمة.

وقال الرجل الثاني في النظام الكوري الشمالي اليوم السبت إن بلاده مستعدة للرد على أي هجوم نووي، في وقت كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعتبر مؤخرا أن “كوريا الشمالية مشكلة ستتم معالجتها”.

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان إقفال باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية الايرانية مع 1636 مرشحا !

أشارت الجريدة لانتهاء اليوم السبت مهلة تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وبلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم للترشح لرئاسة الجمهورية 1636 شخصا بينهم 137 امرأة.

يشار الى انه اليوم السبت تنتهى مهلة تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية الإيرانية، وبلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم أكثر من 1600 شخص من ضمنهم رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف الذي تقدم للتسجيل في اللحظة الأخيرة.