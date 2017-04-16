إعداد و ترجمة : أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– قتلى في تفجير استهدف حافلات أهالي الفوعة وكفريا الذين تم إجلاؤهم قرب حلب !

– انطلاق “اللقاء السنوي لمسلمي فرنسا” قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية !

صنداى تايمز:

تحت عنوان : قتلى في تفجير استهدف حافلات أهالي الفوعة وكفريا الذين تم إجلاؤهم قرب حلب !

أشارت الجريدة لارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف اليوم السبت حافلات أهالي الفوعة وكفريا إلى 43 قتيلا، في منطقة الراشدين غرب حلب، وهي تقل خمسة آلاف شخص تم إجلاؤهم من البلدتين المواليتين للنظام.

وبعد ساعات من التفجير، انطلقت خمس حافلات من كل من القافلتين ممن تم إجلاؤهم من بلدتي الفوعة وكفريا في إدلب (شمال غرب) وبلدتي مضايا والزبداني قرب دمشق.

ديلى تلجراف:

وتحت عنوان انطلاق “اللقاء السنوي لمسلمي فرنسا” قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية!

أشارت الجريدة لتنظيم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا “اللقاء السنوي لمسلمي فرنسا” الذي سيتواصل حتى الاثنين، ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو 50 ألف شخص، وذلك قبل نحو تسعة أيام من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في فرنسا.

كان “اللقاء السنوي لمسلمي فرنسا” قد عقد قرب باريس بدعوة من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، قبل أيام من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في هذا البلد، ويعتبر هذا اللقاء التجمع الإسلامي الأهم في القارة الأوروبية.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 50 ألف شخص على أن يتواصل اللقاء حتى مساء الاثنين ليكون عبارة عن منتدى سياسي ديني مترافقا مع معرض تجاري.