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واصل فريق برشلونة مطاردة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ريال سوسيداد 3-2، اليوم السبت، في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة صاحب المركز الثاني.

وتقمص الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي دور البطولة في صفوف برشلونة وسجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين 17 و37.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف مع برشلونة إلى 498 هدفاً، ليصبح على بعد هدفين فقط من الوصول لحاجز الـ500 هدف.

وتكفل باكو ألكاسير بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 44، فيما سجل سوسيداد هدفان الأول جاء بنيران صديقة عن طريق مدافع برشلونة، الفرنسي صامويل أومتيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42، والثاني جاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتوقيع خافيير بريتو.

وتجمد رصيد سوسيداد عند 52 نقطة ليبقى في المركز السابع.

وحقق برشلونة فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين الأولى على ملعب ملقة 0-2، يوم السبت الماضي، في الدوري الإسباني، والثاني على ملعب يوفنتوس الإيطالي 0-3، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وسجل برشلونة فوزه الثاني والعشرين هذا الموسم مقابل ستة تعادلات و4 هزائم.