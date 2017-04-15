القاهرة - أ ش أ

قال كرم جابر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الهيئة ستعمل على اختيار قيادات للمؤسسات الصحفية القومية تحدث ارتياحا بين صفوف العاملين في المؤسسات وتقف في ظهر الوطن، مشيرا إلى أن التغييرات قد تتم خلال عشرة أيام.

وأكد جبر – خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسي على قناة (صدى البلد) الفضائية مساء اليوم السبت – أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على انضباط وتقدم المؤسسات الصحفية ونهضتها، وأنه سيتم إختيار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير هذه المؤسسات من بين مرشحين يتمتعون بسيرة ذاتية ممتازة، ووفق أسس موضوعية تؤدي إلى الارتقاء بالعمل الصحفي.

ونوه إلى أنه سيتم في أقرب وقت إجراء استقصاء بين شباب المؤسسات الصحفية حول معايير ترشيح الأشخاص، لافتا إلى أن المجلس به ممثلون لكل المؤسسات، وسيتم إستطلاع الآراء بطريقة غير معلنة للشباب الواعدين الملتزمين، وسيتم فيما بعد عرض الأسماء للتصويت الحر المباشر.

وأكد جبر على أن ما تم تداوله حول إختيار أسماء معينة غير صحيح، وأشار إلى أهمية اختيار قيادات شابة واعدة للمؤسسات الصحفية لديهم أفكار غير تقليدية، ويجب الدخول في حوار معهم ليجددوا شباب الصحافة، حيث امتزاج الخبرات مع دم الشباب يمكن أن يعيد إحياء الصحافة الورقية من جديد.

وردا على سؤال حول ما يتردد عن تحويل المطبوعات الورقية الخاسرة إلى إلكترونية، أكد جبر أن الصحافة الإلكترونية بلا عائد وبلا دخل على العكس مما يتردد، وهي المشكلة المقبلة، فهي تحتاج إلى كوادر على مستوى رفيع جدا، لافتا كذلك إلى أن تحويل الصحافة الورقية إلى إلكترونية حل المشكلة بمشكلة أكبر.

وقال إن الصحافة الورقية ظلمت وتعرضت إلى عدوان من القائمين عليها وتولاها من لا يستحق، وأشار إلى أن الإصدارات الورقية تخسر وأن كل الصحف في انهيار، وبعد أن كانت توزع بعض الجرائد مليون ومليون ونصف نسخة تراجع التوزيع كثيرا، لافتا إلى أن هذا سببه أن المواقع وبرامج (التوك شو) طغت على المطبوعات الورقية لتهددها، وأنه يجب أن يعمل الناس عقولهم لإحياء الصحافة الورقية لأنها لن تنتهي.

وأشار إلى أنه ستكون هناك رقابة من الهيئة على أداء قيادات المؤسسات الصحفية، وأن الفترة التي لم تكن تطبق فيها معايير الرقابة قد انتهت، وانتهى زمن اجتماع الجمعيات العمومية كل عام، ومجالس الإدارة التي تسيطر عليها الشللية، إضافة إلى القيادات التي أدارت المؤسسات الصحفية وكأنها ملكيات خاصة.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن القانون سيتم تنفيذه وفق آلية على أرض الواقع وليس بنصوص غامضة، وأنه سيتم وضع ضوابط لمراقبة الأداء المالي في المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أنه سترفع تقارير إلى مجلس النواب عن أداء المؤسسات الصحفية باستمرار ومن خلال خبراء في مختلف المجالات ليساعدوا الهيئة في أداء عملها.

وأضاف أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أكد للهيئات الثلاث – لدى أداء اليمين في البرلمان – أنهم هيئات مستقلة وأن كل ما هو مطلوب منهم هو المصداقية والمهنية، كما أكد أن مجلس النواب سيساعد الهيئة في إصدار تشريع لتخفيف ديون المؤسسات الصحفية.

وفيما يتعلق بديون الصحف القومية الهائلة، أوضح كرم جبر أنه يمكن للهيئة أن تدخل كشريك في صندوق لدعم الصحف يتولى عملية سداد الديون.