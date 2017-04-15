أخبار مصر - الدقهلية

قام الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهلية بزيارة لدير القديسة دميانة بقرية بلقاس خامس مركز بلقاس وقد استقبله اثناء الزيارة نيافة الانبا/ بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس .. وأكد المحافظ أن الفترة الحالية تتطلب معالجة مجتمعية للسلوك العام ، مشيرا الى ان ما حدث من عمليات إرهابية خلال الآونة الأخيرة لا يعبر ولا يمت للإسلام بصله.

وأضاف المحافظ أن الفكر الانتقامي غير متواجد بعقيدة المصريين، فالجريمة شيء دخيل على طبيعة المصريين وسنواجه الفكر التكفيري بالفكر العقلاني المستنير الذي يهدف الى وحده الصف ونشر سماحه الإسلام الوسطي المعتدل.

وطالب المحافظ بضرورة المعالجة المجتمعية للسلوك العام وعدم استغلال للظروف والتلاعب بمشاعر المصريين قائلا: ” كل من يسعي للفساد والتخريب سيحاسب” واكد المحافظ مشاركته بالقداس بمطرانية الاقباط بالمنصورة وهو قداس” صلوات عيد القيامة المجيد “.

محافظ الدقهلية يبحث تطوير مدينة جمصة

اختتم الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهلية جولته التفقدية لمدينة جمصة بلقاء عقده بمقر مجلس المدينة حضره السادة نواب البرلمان عن دائرة بلقاس والتي تتبعها مدينة جمصة وبحضور محمد الشيوى رئيس مدينة جمصة وبحضور المهندس مختار الخولى وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد … وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة التطوير المزمع تنفيذه بمدينة جمصة وفقا للمخطط الذى تم إعداده في هذا الشأن .

كما اشار المحافظ الى ان كل عناصر مخطط التطوير خاضعة للمراجعة والتعديل من اجل ان ننفذ الافضل وما يناسب المدينة .. ووجه المحافظ لرئيس مدينة جمصة ان يتم اعداد اماكن للباعة الجائلين بالمدينة بجوار الارض الخاصة بالنادي وان تكون هناك انشطة ترفيهية تؤدى الى الرواج بالنسبة لهم حتى لا يتركونها ويتجولون بالمدينة حرصا على المظهر الحضارى .. كما وجه لإعادة هيكلة العاملين بمجلس المدينة والموظفين وتحقيق اقصى استفادة ممكنه من جميع المتواجدين وكذا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .

وتفقد المحافظ مستشفى جمصة المركزي وقام بجولة تفقدية لشاطئ مصيف جمصة كما تفقد المحافظ منطقة الوحدات الخاصة بمساكن العاملين وكذا عدد من الحدائق العامة بالمدينة وفى مقدمتها حديقة الاندلس فضلا عن تفقد مساكن الشباب بالمدينة … وقد وجه المحافظ بتكثيف اعمال النظافة على الشاطئ والمشاية ورفع كفاءة الانارة والاعمدة بطول الشاطئ وداخل الحدائق وتهذيب الاشجار بها وكذا كيفية الاستغلال الامثل للمساحات الفضاء بالمشاية …

كما وجه المحافظ لرئيس مدينة جمصة ان تكون التعاقدات مع اصحاب الشماسي والكراسي على الشاطئ مدة موسم المصيف فقط لإمكانية التعامل مع غيرهم الموسم القادم حالة عدم التزامهم ببنود التعاقد …

واكد المحافظ على اهمية ان يكون هناك معسكر متكامل من كافة الاجهزة وقطاعات المرافق والخدمات الامنية للعمل بمدينة جمصة خلال فترة موسم الصيف بالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس المدينة لسرعة التجاوب التام مع اية احداث ومتطلبات طارئة لرواد المصيف.