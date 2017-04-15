القاهرة - أ ش أ

قال ممدوح رمضان مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المزارعين وردوا 150 طن قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية مع بدء موسم حصاد محصول القمح في مختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن موسم التوريد يبدأ في الفترة من 15 أبريل وحتى 15 يوليو المقبل.

وأشار رمضان – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – إلى أنه تم تخصيص 14 مليار جنيه للتوريد والاتفاق مع البنك الزراعي، وبنكى الأهلي ومصر على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلي من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة في المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح، في إطار حرص الحكومة على إرساء مبدأ الشفافية والحفاظ على المال العام وضمان حقوق الفلاحين.

وأضاف أن عمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية تتم وفقا للضوابط المعلنة بالقرار الوزاري المشترك لوزارات التموين والزراعة والمالية، وبالأسعار التي تم الإعلان عنها، وهي 575 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و555 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.