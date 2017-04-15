نيويورك - أ ش أ

حذر أنطونيو جويتريس الأمين العام للأمم المتحدة اليوم السبت من أن ليبيا تواجه خطر العودة مرة أخرى إلى نزاع أوسع نطاقا في ضوء الأوضاع الأمنية المشتعلة في طرابلس، فضلا عن القتال الدائر في المناطق الغنية بالبترول شرقي البلاد.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن جوتيريس أعرب – في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي – عن شعوره بالإنزعاج إزاء تجدد التصعيد على الصعيد العسكري، علاوة على حالة الجمود الراهنة على الصعيد السياسي في ليبيا.

وكشف جوتيريس النقاب عن أن تنظيم “داعش” الإرهابي لم يعد يسيطر على أي أراض في ليبيا; غير أن بعض عناصره ما زالت هناك وتتحمل المسئولية عن الهجمات التي وقعت مؤخرا في مناطق مختلفة من ليبيا.