محافظ المنيا يتفقد عددا من الكنائس لمتابعة الحالة الأمنية

وقد تفقد عصام البديوي محافظ المنيا ، عدداً من كنائس المحافظة، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بتأمين قداس عيد القيامة المجيد .

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية على جميع دور العبادة ، وأشاد بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم الكبيرة في فرض السيطرة الأمنية، وتكثيف الإجراءات الأمنية حول جميع الكنائس، مستنكرا كل المحاولات التي تعوق مسيرة التقدم والإصلاح التي تسير عليها مصر وأكد أن الإرهاب لا دين له وأننا جميعا مسلمين وأقباط يداً واحدة في مواجهة هذا الإرهاب الأسود الذي يأبى أن يترك الفرصة للفرحة ويتعمد القتل وترويع الآمنين .