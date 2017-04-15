رئيس الوزراء : تحسن فى ميزان المدفوعات بنسبة 37 % فى يناير الماضى 15-4-2017 2017/04/15 - 22:42 رئيس الوزراء : تحسن فى ميزان المدفوعات بنسبة 37 % فى يناير الماضى 15-4-20172017-04-15T22:42:05+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الإخوة المسيحيون يحتفلون بعيد القيامة المجيد 15-4-2017 الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد 15-4-2017 السيطرة على حريق بأنبوب بترول بشارع التسعين الشمالى فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة 15-4-2017 الداخلية ترفع درجات الإستعداد لتأمين الكنائس فى عيد القيامة المجيد 15-4-2017 البابا تواضروس يترأس الليلة صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية 15-4-2017 وزير الصحة والسكان يتفقد معهد القلب الجديد قبل افتتاحه
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