الإسماعيلية - أ ش أ

ودع فريق المصري البورسعيدي, منافسات البطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, بعد خسارته أمام ضيفه كامبالا سيتي الأوغندي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-4, في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على إستاد الإسماعيلية, في إياب دور ال` 32 المكرر للمسابقة القارية, وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بفوز المصري بهدف دون رد سجله مهاجمه أحمد جمعة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في أوغندا قد انتهت بفوز كامبالا سيتي بهدف نظيف, لتتجه المباراة إلى ضربات الجزاء التي ابتسمت في النهاية للفريق الضيف بنتيجة 4-3

وفي ضربات الجزاء, سجل للمصري ثلاثة لاعبين وهم “أسامة عزب وأحمد جمعة والسيد عبد العال”, وأهدر الثنائي “سعيد مراد وأحمد أيمن منصور”, فيما سجل كامبالا أربع ضربات عن طريق “سورنتوما وموديابا وموهيني وأوتشين”, وأهدر ضربة واحدة عبر لاعبه ماشاويجا.