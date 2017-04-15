الإسكندرية - أ ش أ

أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان انتهاء أعمال الإصلاح والترميم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية والمنطقة المحيطة بها من المباني والمحال المجاورة والمتضررة جراء الحادث الإرهابي الغادر.

ووجه سلطان الشكر إلي رجال القوات المسلحة والقيادة الشمالية العسكرية للانتهاء من تنفيذ أعمال الترميم ومحو آثار التفجير في وقت قياسي خلال 48 ساعة، مشيدا بالدور القوي الذي تقوم به القيادة الشمالية ووقوفها دائما في الأوقات العصيبة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية، يرافقه قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء محمد لطفي، أعمال الإصلاح والترميم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية والمنطقة المحيطة بها.

وأكد سلطان أن روح التعاون بين المحافظة والقوات المسلحة ومديرية الأمن بالإسكندرية هي أساس الإسكندرية كمدينة ساحلية، مشيرا إلى التعاون الفعال والدائم من كافة الجهات، خاصة الدور الذي تقوم به القوات المسلحة ووقوفها بجانب المحافظة واستمرار دعمها الكامل في العمل العام والمشروعات الخدمية والمواطن البسيط.

وأوضح أن أعمال الترميم شملت إصلاح ودهان بوابات الكنيسة المرقسية والأجزاء المتضررة بداخلها، ورفع كفاءة ودهان المنازل والمحال التجارية المجاورة لها مع الالتزام بالحفاظ على التراث المعماري لمنطقة وسط البلد، وتضمنت أيضا رصف الشارع ودهان الأرصفة، لافتا إلى أن الكنيسة أصبحت جاهزة لاستقبال المصلين في قداس عيد القيامة المجيد.