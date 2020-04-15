الإخوة المسيحيون يحتفلون بعيد القيامة المجيد 15-4-2017 2017/04/15 - 21:40 الإخوة المسيحيون يحتفلون بعيد القيامة المجيد 15-4-20172017-04-15T21:40:01+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد 15-4-2017 السيطرة على حريق بأنبوب بترول بشارع التسعين الشمالى فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة 15-4-2017 الداخلية ترفع درجات الإستعداد لتأمين الكنائس فى عيد القيامة المجيد 15-4-2017 البابا تواضروس يترأس الليلة صلاة قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية 15-4-2017 وزير الصحة والسكان يتفقد معهد القلب الجديد قبل افتتاحه جهود ضبط الأمن
أضف تعليقاً