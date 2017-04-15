القاهرة - اخبار مصر

اشراف/ وجدان مباشر

اعداد/ اميرة ماهر

وسط مشاعر الحزن ارتفعت صلوات عيد القيامة بكنائس مصر من مختلف الطوائف متحدية الارهاب .. وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث اقتصر القداس على الصلوات الطقسية .. وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة , أعرب فيها عن صدق مشاعره وأطيب تمنياته له ولجميع الأخوة المسيحيين بموفور الصحة والسعادة ولوطننا الحبيب مصر بدوام العزة والرفعة والأمن والاستقرار..

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وكثفت وزارة الداخلية اجراءاتها لتأمين الكنائس بكافة المحافظات

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كما دفعت وزارة الصحة بـ 2715 سيارة إسعاف بأماكن التجمعات والكاتدرائية المرقسية بالعباسية وكنيسة القديسين والكنائس الرئيسية والمتنزهات والحدائق العامة والكنائس الكبرى بعواصم المحافظات والأديرة.

٢٧١٥ سيارة إسعاف لتأمين الأحتفالات بالكنائس والمتنزهات

وتنظم القوات المسلحة مراسم قداس القيامة لمصابي الاحداث الارهابية التى وقعت مؤخراً بكنيستى “مارجرجس” بطنطا و”المرقسية” بالاسكندرية وذلك بمستتشفياتها حيث يتلقون العلاج

القوات المسلحة تنظم مراسم قداس عيد القيامة لمصابي الأحداث الإرهابية وأسرهم

وقام الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، في وقت سابق اليوم بزيارة هؤلاء المصابين ، وكذا زيارة المصابين من رجال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجباتهم فى إقتلاع جذور الإرهاب فى سيناء .

بالصور.. الفريق حجازى يتفقد مصابى العمليات الإرهابية بمستشفيات القوات المسلحة‎

تمكنت جهود وزارات الدفاع والداخلية والبترول من السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم /السبت/ في خط البوتاجاز بمدخل شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة .. وتسبب الحادث في مصرع شخص تبين انه عامل من العاملين بالمحطة ، بينما اصيب 16 آخرين

وزيرا الإسكان والبترول يتابعان انفجار خط البوتجاز بالقاهرة الجديدة

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في إطار متابعة الخريطة الاستثمارية بالمحافظات ومراجعة معدلات تنفيذ المشروعات استعرض المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت تقريرا من محافظ أسوان حول المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وتناول محافظ أسوان خلال التقرير الموقف التنفيذي لمشروع محطتي صرف كيما 1 و 2، ومشروع اسكان الصداقة الذي يبدأ تسليم الدفعة الأولى من وحداته أول مايو المقبل.

رئيس الوزراء يستعرض المشروعات التنموية والخدمية في أسوان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم السبت عن بدء موسم حصاد محصول القمح في مختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام حوالي 3 ملايين و136 ألف فدان ، وتتم عمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا للضوابط المعلنة وبالأسعار التي تم الإعلان عنها، وهي 575 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و555 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

بدء موسم حصاد القمح بالمحافظات

رياضيا .. تأهل فريق سموحة للدور الـ16 بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على فريق بيدفيست الجنوب إفريقي بهدف نظيف

سموحة يفوز على بيدفيست 0/1 ويتأهل لدور الـ16 بالكونفدرالية الافريقية

وفي اطار مباريات الدوري المصري حقق فريق الاتحاد الإسكندري انتصارا ثمينا علي مضيفه فريق بتروجيت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، باستاد السويس الجديد في الاسبوع الـ22 من الدوري الممتاز

الاتحاد السكندري يفوز علي بتروجيت 0/1 بالدوري

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