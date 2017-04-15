دمشق - أ ش أ

أعلن الدفاع المدني في مدينة حلب السورية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار السيارة المفخخة في حي الراشدين إلى 100 قتيل و500 جريح.

وكان إرهابي يقود سيارة مفخخة فجر نفسه, في وقت سابق اليوم, في منطقة الراشدين – بجانب الكازيه (محطة وقود), مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة العالقين هناك.

وكان الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني خرجوا إلى إدلب وحلب بموجب اتفاق “المدن الأربع”, الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية والفصائل المسلحة.