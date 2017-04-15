اخبار مصر - وكالات

تعرض أحد ركاب طائرة تابعة لشركة طيران أمريكية لموقف فريد من نوعه، إذ لدغه عقرب أثناء رحلته الجوية، الأمر الذي أدى إلى إثارة موجة من الانتقادات ضد شركة الطيران واتهامات للمسؤولين عنها بالإهمال.

وذكر موقع Indy 100 أن طائرة شركة “يونايتد آيرلاينز” الأمريكية شهدت تعرض أحد ركابها للدغة عقرب، أثناء الرحلة المنطلقة من كوستاريكا إلى مدينة هيوستن الأمريكية، إلا أنه لم يتضح حتى الآن كيف دخل العقرب إلى الطائرة، ليتم استدعاء الطبيب على الفور.

وصرحت زوجة ضحية العقرب لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية ان زوجها قد شعر بشيء ما فوق رأسه أثناء تناوله طعام الغداء، وعندما حاول تحسسه وجده عقرب وسقط على منضدة الطعام، إلا أن ذلك جاء بعد فوات الأوان فكان قد لدغه بالفعل.

وتسببت الواقعة في استياء عملاء شركة يونايتد آيرلاينز، الذين عبروا عن غضبهم عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، فيما سخر بعضهم قائلًا إن الشركة عن مهاجمة العقرب للراكب وتقول أنها لا تستخدم العقارب إلا في حالات الضرورة القصوى.