القاهرة - أ ش أ

ينظم متحف الفن الإسلامي احتفالية كبرى يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة يوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وصرحت الهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بالوزارة بأن احتفالية متحف الفن الإسلامي تتضمن العديد من الفقرات والفعاليات الثقافية والترفيهية ، حيث سيتم تنظيم ورشة عمل عن طريقة صناعة الخزف والفخار ، وذلك من خلال مجموعة من الحرفيين المتخصصين في هذا المجال ، كما تقدم مؤسسة التراث للحرف والفنون الزخرفية ورش تعليمية لعدد من السيدات في مجال الأعمال اليدوية والحرفية متمثلة في طريقة صناعة الباتش ورك والنول، لافتة الى أن أعمال هذه الورشة تستمر لمدة أسبوعين وتنتهي بمعرض لمنتجات السيدات المشاركات في هذه الورش.

وأضافت أن الفقرات الترفيهية التي تقام في الإحتفالية تتضمن العديد من العروض متمثلة في فقرة التنورة التراثية وعرض لفرقة الآلات الموسيقية الشعبية والتى تشارك بها وزارة الثقافة ممثلة في قصر ثقافة الغورى.

وأكدت أن هذه الفعاليات تعد إحدى دعائم وزارة الآثار ممثلة في قطاع المتاحف لجذب العديد من فئات المجتمع المصري للمواقع الأثرية ، وذلك حرصا من وزارة الآثار على زيادة الوعي الأثرى لدى الشارع المصري ومشاركة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتراث.