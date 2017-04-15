واشنطن - أ ش أ

أعلن متحدث باسم فرع شركة (بي بي) البترولية بولاية ألاسكا الأمريكية اليوم عن حدوث تسرب من البترول الخام في منطقة “نورث سلوب” الواقعة

في الاسكا.

وذكرت شبكة “ايه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن التسرب ينطلق من أحد الآبار البترولية في اتجاه سهول التندرا القاحلة شديدة البرودة في الشمال , غير أن حجم الكميات التي تسربت – حتى الآن – مازال غير معروف.

وقالت الشبكة إن هناك كميات أخرى من الغاز الطبيعي تتسرب من الموقع الى جانب البترول الخام وأن التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث جارية.

وصرح متحدث باسم السلطات المحلية في الاسكا بأن عملية التطهير لن تبدأ إلا بعد توقف التسرب من البئر البترولي.