القاهرة - أ ش أ

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن النادي لم يطلب تأجيل مباراة الفريق الكروي أمام مصر المقاصة من البداية، بل أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات هو من قام بالتأجيل من تلقاء نفسه.

ورد مرتضى منصور على خطاب إتحاد الكرة الذي تم إرساله إلى الزمالك ومصر المقاصة بشأن إقامة المباراة مساء غد قائلا “تمت سرقة ختم ثروت سويلم الذي لم يكن متواجدا في إتحاد الكرة”.

وأضاف منصور – في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك – “كان هناك حديث بيني وبين القيادات الأمنية، وتم التأكيد على أن الأمن لم يطلب تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى يوم الأحد”.

وتابع “لن أترك حق النادي، وأوجه رسالة تحذير إلى أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني وثروت سويلم مؤكدا أن الختم تمت سرقته، ولن أوقع على خطاب إتحاد الكرة ولن أخوض المباراة غدا”.

وأعلن مرتضى منصور عن نيته تقديم بلاغ للنائب العام بسبب تزوير خطاب إتحاد الكرة للزمالك ومصر المقاصة، مجددا تأكيده على عدم ذهاب فريق الزمالك إلى الملعب غدا لخوض المباراة.

واختتم تصريحاته قائلا “اتفقت مع محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة على عدم خوض المباراة غدا، وتم إرسال خطاب إلى إتحاد الكرة بذلك، يجب أن يكون هناك حمرة خجل في إتحاد الكرة الذي تم حله من الأساس”.