القاهرة - أخبار مصر

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عدد من المحطات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق للاطمئنان على التجهيزات الخاصة بالمحطات استعدادا لإحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

بدأت الجولة بتفقد عدد من محطات الخط الأول بدءا من محطة الدمرداش والشهداء والسادات حتى مارجرجس ثم تفقد الوزير عدد من محطات الخط الثاني محمد نجيب ومحطة العتبة حيث استقل القطار إلى محطة الأهرام بالخط الثالث ثم إلى محطة العباسية.

واطمئن وزير النقل على جاهزية وتأمين المحطات وعلى انتظام جداول التشغيل وزمن التقاطر وسير العمل بالمترو لافتا إلى أن هناك تنسيق تام مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب يوميا.

وأثناء الجولة التقى الوزير عدد من الركاب، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة إليهم حيث أوضح وزير النقل ان تطوير الخط الأول من أولويات الوزارة كما سيتم تدعيم الخط الثاني بعدد 6 قطارات مكيفة (تحت الطرح).

وشدد الوزير على العاملين بالمحطات على حسن التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمة في يسر وسهولة.